Radio-dj Giel Beelen maakt in oktober de overstap van Radio Veronica naar NPO Radio 2, dat maakte de dj dinsdag bekend op Instagram. Met deze overstap keert Beelen terug naar de publieke omroep, waar hij tussen 1997 en 2017 als dj te horen was op 3FM.

"YES YES YES! Zo ontzettend dankbaar", schrijft Beelen bij een foto waarop hij achter een microfoon van Radio 2 te zien is. "Begin van dit jaar besloot ik om meer m’n hart te gaan volgen. Maar dit had ik niet durven dromen!"

"Naar het grootste radiostation van Nederland", vervolgt de dj. Hij vindt het fijn dat hij bij de zender met "legendes" als Rob Stenders en Jeroen van Inkel mag werken en is "blij om weer thuis te zijn".

De 43-jarige dj zal vanaf 5 oktober elke werkdag tussen 4.00 en 6.00 uur te horen zijn voor BNNVARA in wat hij de "laatste avondshow en de vroegste ochtendshow" noemt. Voor Beelen is dat "de plek waar het ooit begon"; in 1997 begon hij 's nachts bij 3FM programma's te presenteren voor de AVRO.

'We zijn Giel dankbaar voor zijn bijdrage aan het muziekprofiel van de zender'

Beelen maakte drie jaar geleden de overstap van 3FM naar Radio Veronica, nadat hij bijna twintig jaar bij 3FM werkte. Radio Veronica laat in een reactie aan NU.nl weten dat het driejarig contract van Beelen bij de zender op 1 oktober afloopt en in overleg met de dj is besloten om het niet te verlengen.

"Hij gaat elders een nieuwe uitdaging aan", zegt een woordvoerder van Radio Veronica. "We zijn Giel dankbaar voor drie jaar ochtendradio bij Radio Veronica en zijn bijdrage aan het muziekprofiel van de zender. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière."

Binnenkort wordt bekendgemaakt wie Beelen vanaf oktober opvolgt in de ochtend bij Radio Veronica.