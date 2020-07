Hans P., de voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant die eerder deze maand werd gearresteerd, blijft nog zeker drie maanden langer vastzitten. De Telegraaf meldt dinsdag op basis van contact met het Openbaar Ministerie Amsterdam dat zijn voorarrest is verlengd.

De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank ging maandag over tot het verlengen van de voorlopige hechtenis van de 44-jarige P. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf.

De Telegraaf meldt dat uit interne communicatie bij de Gaykrant blijkt dat medewerkers zich eerder deze maand zorgen maakten, omdat P. enkele dagen niet meer op berichten reageerde. Toen ze na een bezoek aan zijn huis aangifte van vermissing wilden doen, kwamen ze erachter dat P. in hechtenis zit.

P. richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de Gaykrant op, nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet werd verklaard. Hij was sindsdien ook actief als hoofdredacteur. Paul Hofman heeft de taken van P. overgenomen en meldde vorige week dat de Gaykrant blijft bestaan.