1,4 miljoen mensen hebben maandagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De slimste mens gekeken. Philip Freriks en Maarten van Rossem keren terug in de succesvolle quiz.

Hoewel het aantal kijkers groot genoeg is voor de tweede plek in de dagtop 25 van Stichting KijkOnderzoek, levert het de quiz geen record op. In het verleden keken er al eens 1,8 miljoen mensen naar een uitzending van het programma.

Dit seizoen zijn onder anderen Monica Geuze, Huub Stapel, Jörgen Raymann en Astrid Kersseboom te gast. Het seizoen is wegens de coronamaatregelen opgenomen zonder publiek.

Naar de nieuwe serie Een Huis Vol in quarantaine keken maandag 800.000 mensen. Het best bekeken programma van de maandagavond is het NOS Journaal van 20.00 uur, met 1,76 miljoen kijkers.