Dries Roelvink stopt met zijn dagelijkse radiocolumn die hij maakt voor 1 Op 1, het programma van KRO-NCRV-presentator Sven Kockelmann. De twee hebben "in goed overleg" besloten dat er na 2,5 jaar een eind komt aan het optreden van de zanger in het NPO Radio 1-programma.

"Je kan beter stoppen als het nog leuk is dan wanneer men er niets meer aan vindt", zegt Roelvink (61), die zo'n zevenhonderd columns maakte over actuele zaken die hem bezighielden.

"Het was fijn om een andere kant van mezelf te kunnen laten horen aan een groot publiek. Onder meer vanwege de opmerkelijke combinatie kreeg ik elke dag ontzettend veel reacties binnen op de uitzending en deed ik met Sven alle talkshows aan."

Kockelmann zegt vanaf dag één een klik te hebben gevoeld met de artiest. Dat mensen verbaasd waren over hun samenwerking noemt hij "geestig".

"Zijn bijdragen waren heel waardevol. Ik vond het prachtig om te zien hoe hij die andere kant van zichzelf kon laten zien en ook hoe hij al heel snel werd gewaardeerd door de gasten. Vooral politici, van links tot rechts, bleken van hem gecharmeerd en waren oprecht benieuwd wat hij te melden had."

Roelvink was de afgelopen jaren dagelijks meerdere uren bezig met de voorbereiding van zijn bijdrage. "Voor het middaguur kwam ik de deur niet uit. Wie weet opent dit nieuwe deuren. De ouderwets met de hand geschreven columns zijn me in ieder geval dierbaar en heb ik allemaal bewaard. Ik ben KRO-NCRV dankbaar voor de afgelopen jaren en heb er in Sven een ware vriend aan overgehouden."

De laatste column van Roelvink is te horen op vrijdag 17 juli tussen 11.30 en 12.00 uur op NPO Radio 1.