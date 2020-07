Het racismedebat bij de NPO trok zondag 651.000 kijkers. Na de eerdere ophef over debatleider Jort Kelder valt het recensenten op dat de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar' te onduidelijk was om inhoudelijk over racisme te kunnen debatteren.

Het Parool - 'Racismedebat wordt bingoavondje'

"Jort Kelder benoemde de controverse over zijn persoon maar meteen, om vervolgens terecht te stellen dat het niet om hem maar om het debat ging. En wel het debat over de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar' - dus eigenlijk een debat over een debat."

"Toen ondernemer Yves Gijrath concludeerde 'racisme is geen debat, racisme is een feit', was de zaak in feite beklonken. Maar daarna ging het nog over leeftijdsdiscriminatie terwijl weer iemand anders betoogde dat het 'niet om black lives maar om black cocks' ging. Maar toen had Lips zijn bingokaart al moe gedebatteerd weggegooid."

De volledige recensie in Het Parool lees je hier.

Debatexpert Lars Duursma bij NPO Radio 1: 'Het leek of Kelder geïntimideerd was'

"Na een half uur in het debat was nog onduidelijk wat nou bedoeld wordt met 'het huidige racismedebat'. Daardoor ging het debat alle kanten op. Het leek wel of Kelder iedereen in de zaal aan het woord wilde laten. Hierdoor werd het een soundbitefestival van voorbereide antwoorden."

"Het leek alsof Kelder wel geïntimideerd was en niet als debatleider een te grote rol wilde spelen. Aan dit debat hadden we heel weinig."

De volledige recensie van Lars Duursma bij NPO Radio 1 beluister je hier.

NRC - 'Debat over een debat'

"Voor Kelder één seconde had gedebatteerd, ging het al mis. Het Black Renaissance Collectief tekende bezwaar aan tegen Kelder als gespreksleider, omdat deze een vriend is van de racistische Forum-leider Thierry Baudet en omdat hij zelf recent krasse uitspraken deed over ras."

"Ook was er bezwaar tegen de vorm. 'Racisme is geen debat maar een feit', zei een deelnemer. En er was bezwaar tegen de stelling: 'Het racismedebat drijft Nederland uit elkaar'. Dat zou moeten zijn 'Racisme drijft Nederland uit elkaar', zo stelde een andere deelnemer. 'De stelling suggereert dat we dit debat niet moeten voeren.' Een debat over een debat dus. En daarbuiten had je het debat over een debat over een debat."

De volledige recensie in NRC lees je hier.