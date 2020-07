651.000 mensen hebben zondagavond gekeken naar het debat over racisme in De Stelling van Nederland. Jort Kelder leidde het debat met als stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar'.

Het debat was zondag veruit het best bekeken programma van de speciale programmering van NPO1. De hele dag werden er programma's op radio en televisie over racisme gemaakt en uitgezonden en werd het gesprek aangegaan. Hoewel De Stelling van Nederland het best bekeken werd, leverde het toch fors in vergeleken met het programma even daarvoor; naar het NOS Journaal van 20.00 uur keken namelijk nog 1,52 miljoen mensen.

Het debat kreeg van tevoren flinke kritiek vanwege de keuze voor Kelder als gespreksleider. Onder meer het Black Renaissance Collectief, bestaande uit onder anderen kritische denkers, kunstenaars, filosofen en activisten, vonden Kelder niet objectief genoeg om het debat te leiden.

Kelder gaf daar in de uitzending kort aandacht aan. "Toen AVROTROS mij vroeg om De stelling van Nederland te presenteren over het thema racisme, heb ik uiteraard nederig ja geknikt. Wat ik niet kon bevroeden was dat dit programma en vooral mijn persoon het lijdend voorwerp zou worden van een boycot. Nog voordat er iets over de opzet van het programma of de gasten bekend was, besloten activisten dat een witte presentator op deze plek ongepast is. Ze riepen hun achterban op om niet te komen. En voor wie dat belangrijk vindt: ik ben van geen geloof, geen gezindte, geen partij. Ik ben toch gewoon de zoon van een zeeman. Ik ben gewoon de debatleider. Onze intentie is om niet over elkaar te praten, maar met elkaar."

Ook in Op1 gesprek over racisme

Het Grote Racisme Experiment werd om 17.30 uur door 247.000 mensen bekeken en het vervolg na het NOS Journaal van 18.00 uur (674.000 kijkers) trok 379.000 kijkers. Naar Ook Hier. Ervaringen van Racisme, uitgezonden op primetime, keken 321.000 mensen.

Het gesprek met premier Mark Rutte, waarin over de coronacrisis maar ook over racisme werd gesproken, trok 1,04 miljoen kijkers.