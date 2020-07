BIJ1-partijleider Sylvana Simons is zondag aanwezig bij het alternatieve racismedebat in kunstencentrum De Appel in Amsterdam, meldt de partij zaterdag via Twitter. De NPO kreeg woensdag kritiek op de keuze voor Jort Kelder als debatleider bij het NPO-racismedebat tijdens de themadag Nederland tegen racisme zondag.

Het alternatief voor het NPO-racismedebat, een gesprek over racisme, is zondag vanaf 20.25 uur live te zien op de website van De Appel. Naast Simons doen onder anderen Quinsy Gario en Glenn Helberg mee aan het gesprek.

De organisatoren van het gesprek in De Appel vinden Kelder vanwege eerdere uitlatingen over mensen van kleur niet de juiste man als debatleider bij het NPO-debat. Bovendien stellen zij dat de insteek van het NPO-debat - aan de hand van de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar' - niet bijdraagt aan een constructief maatschappelijk gesprek over racisme.

De NPO reageerde woensdag via Twitter op de kritiek. Volgens de publieke omroep heeft Kelder "tijdens eerdere edities van dit AVROTROS-programma onmiskenbaar laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden".

Zondag aangepaste programmering NPO tijdens themadag over racisme en discriminatie

De NPO en omroepen organiseren zondag een themadag over racisme en discriminatie. De programmering van de omroepen op de publieke zenders staat op televisie, radio en online in het teken van het onderwerp.

"De discussie over racisme en discriminatie die speelt in de samenleving, verdient prioriteit", aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. "Het is een urgent thema dat speelt in de harten en hoofden van veel Nederlanders. Of het nu gaat om presentatoren, programma's of archiefbeelden: de publieke omroep is van en voor iedereen."