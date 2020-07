Netflix maakt een film van auteur Stephen Kings korte verhaal Mr. Harrigan's Phone, meldt The Hollywood Reporter. John Lee Hancock, bekend van de sportfilm The Blind Side en de biografische film Saving Mr. Banks gaat de film regisseren.

Het is nog onbekend hoe de film gebaseerd op Mr. Harrigan's Phone gaat heten en wanneer deze verschijnt via het streamingplatform. Ook over de cast van de vierde Netflixfilm gebaseerd op King's werk, na Gerald’s Game, 1922 en In the Tall Grass, is nog niets bekend.

In Mr. Harrigan's Phone sluiten een jongen en een oude man vriendschap nadat de laatste in het bezit komt van zijn eerste iPhone. Waneer de man overlijdt, ontdekt de jongen dat hij met de overledene kan communiceren door voicemails in te spreken op de met de man mee begraven smartphone.

Mr. Harrigan's Phone is onderdeel van King's verhalenreeks If It Bleeds. De reeks was een bestseller voor de 72-jarige auteur die meer dan 350 miljoen boeken verkocht.