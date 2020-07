Ab Osterhaus doet niet mee aan het RTL-programma Ranking the Stars, laat hij zaterdag weten in RTL Boulevard. De viroloog die vanwege het coronavirus bekendheid kreeg, dacht mee te werken aan een interview in plaats van een spelprogramma.

"Nu ik zie wat het programma inhoudt, denk ik niet dat het verstandig is om eraan mee te doen", aldus Osterhaus. De viroloog beweert het door Paul de Leeuw gepresenteerde Ranking the Stars nog nooit gezien te hebben.

Vrijdag meldde De Leeuw dat Osterhaus zijn medewerking aan het spelprogramma zou hebben toegezegd. Osterhaus laat zaterdag weten dat er geen definitieve afspraken zouden zijn gemaakt.

Naast de vaste gezichten Gerda Havertong, Patricia Paay en Ryanne van Dorst doen ook cabaretier Marc-Marie Huijbregts en Tweede Kamerlid Henk Krol mee aan het nieuwe seizoen van Ranking the Stars.

Na de overstap van presentator De Leeuw in de zomer van 2018 van de publieke omroep naar RTL, nam de commerciële omroep het programma een jaar later over.