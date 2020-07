Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen presenteerden vrijdagavond voor het eerst de talkshow Op1. Uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat het nieuwe duo met zijn eerste aflevering 742.000 kijkers heeft getrokken.

Moussaid en Van der Wielen ontvingen onder anderen GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, officier van justitie Janine Kramer en presentatoren Tom Egbers en Dione de Graaff als gasten.

Het duo wist Beau van Erven Dorens achter zich te houden. Zijn talkshow Beau op RTL 4 trok vrijdagavond 637.000 kijkers. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 1,6 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond. De tweede plaats was voor 2voor12, waar een miljoen mensen op afstemden.

SBS wist de top tien te halen met de zangwedstrijd We Want More. Het programma eindigde op de zevende plaats, met 815.000 kijkers. Dat waren er meer dan vorige week, maar minder dan in de eerste twee weken, toen de show op een miljoen kijkers kon rekenen.