Viroloog Ab Osterhaus is een van de deelnemers in het seizoen seizoen van het RTL-programma Ranking the Stars. Dat meldt presentator Paul de Leeuw vrijdag aan RTL Boulevard.

De 72-jarige Osterhaus verscheen sinds de wereldwijde uitbraak van COVID-19 in maart veelvuldig in de Nederlandse media om de gevolgen van COVID-19 te duiden. Hij is expert op het gebied van infectiebestrijdingsziektes, waaronder influenza.

Naast Osterhaus en de vaste gezichten Gerda Havertong, Patricia Paay en Ryanne van Dorst doen ook cabaretier Marc-Marie Huijbregts en Tweede Kamerlid Henk Krol mee aan het programma.

Krol stapte in mei van dit jaar na een interne ruzie met de fractie op bij 50PLUS en richtte met Femke Merel van Kooten-Arissen de Partij voor de Toekomst op. Henk Otten (ex-Forum voor Democratie) sloot zich eind vorige maand aan bij de beweging.

De opnames van het tweede seizoen van Ranking the Stars beginnen in augustus. Het is nog niet duidelijk wie de andere deelnemers zijn en wanneer het programma wordt uitgezonden bij RTL.

Ranking the Stars was van 2006 tot 2018 te zien bij BNNVARA op de publieke omroep. Na de overstap van presentator De Leeuw in de zomer van 2018 naar RTL nam de commerciële omroep het programma een jaar later over.