Gaykrant blijft bestaan ondanks de arrestatie van hoofdredacteur Hans P. wegens een zedendelict.

"Natuurlijk komt er nu veel op ons af", schrijft Paul Hofman, die nu tijdelijk hoofdredacteur is, op de website. "Hoe dan ook gaan we door met Gaykrant, dat in minder dan drie jaar het grootste lhbti-platform van Nederland is geworden en een icoon vormt in de regenbooggemeenschap."

Hofman zegt geschrokken te zijn van het nieuws over de voormalige hoofdredacteur. "De vraag hoe dit mogelijk was, is mij sinds gisteren voortdurend gesteld. Maar die vraag kunnen ik noch mijn collega's van ons platform beantwoorden. Laten we dus vooral niet speculeren. Maar laten we een ding voorop stellen: zolang de schuld van Hans als verdachte niet bewezen is, willen en kunnen wij hem niet veroordelen."

Gaykrant zag door de ontwikkelingen verschillende medewerkers vertrekken. Van de ruim dertig man zijn er nog zo'n twintig over. "De Gaykrant is en blijft het belangrijkste online platform voor de Nederlandse lhbti-gemeenschap", zegt Rick van der Made, die samen met Hofman en Alfred Verhoeven het crisisteam vormt, in Het Parool. "Het is zonde om zo veel geschiedenis weg te gooien. We gaan door, omdat de krant een tweede, of in dit geval een derde kans verdient."

P. richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de Gaykrant op, nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet werd verklaard. Hij was sindsdien ook hoofdredacteur.