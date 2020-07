De NPO en omroepen organiseren zondag een themadag over racisme en discriminatie. NU.nl zet op een rij hoe de aangepaste programmering er komende zondag uitziet en wat je kunt verwachten als je op een van de publieke omroepen afstemt.

Het Grote Racisme Experiment

Sophie Hilbrand presenteert dit sociaal experiment van BNNVARA, waaraan dertig nietsvermoedende jongeren meedoen. De jongeren met blauwe ogen worden hierin als dommer en minderwaardig behandeld. In het experiment staat de vraag centraal of de blauwogigen in opstand komen en of de jongeren met bruine ogen wellicht bezwaar maken tegen hun superioriteit.

Deel 1 en 2 van Het Grote Racisme Experiment zijn vanaf 17.25 uur te zien op NPO1.

Jort Kelder leidt racismedebat

In De Stelling van Nederland (AVROTROS) wordt onder leiding van Jort Kelder gedebatteerd aan de hand van de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar'. Verschillende geluiden en opvattingen komen hierin aan bod. Eerder plaatste AVROTROS een oproep om mensen te werven die zondag vanuit de studio in Rotterdam deelnemen aan het debat.

Nadat bekend werd dat Kelder gespreksleider wordt, kwam er kritiek van onder meer het Black Renaissance Collectief, bestaande uit onder anderen kritische denkers, kunstenaars, filosofen en activisten. Zij vinden Kelder niet objectief genoeg om het debat te leiden.

De Stelling van Nederland is om 20.25 uur te zien op NPO`1.

Extra lange special van Ook Hier

Gedurende de hele dag zijn op NPO1 korte straatinterviews door Ook Hier over racisme te zien. Om 21.30 uur wordt een extra lange versie van het EO-programma uitgezonden, dat wordt gepresenteerd door politieagent Dwight van van de Vijver. In de special van Ook Hier ontmoeten vier gasten uit de oorspronkelijke reeks een kijker die reageerde op hun optreden in het programma over racisme.

Ook Hier is om 21.30 uur te zien op NPO1.

Dwight van van de Vijver presenteert het programma Ook hier. (Foto: EO|Willem-Jan de Bruin)

Mark Rutte te gast bij Op1

Premier Mark Rutte is zondagavond te gast in een extra uitzending van de talkshow Op1, waarmee hij zijn eerste grote interview geeft sinds het begin van coronacrisis. In gesprek met Fidan Ekiz en Jeroen Pauw zal de premier vertellen over de grote kwesties waar hij de afgelopen maanden mee te maken heeft gehad. Uiteraard worden er onderwerpen besproken over de crisis, maar Rutte zal ook ingaan op de hevige discussie over racisme die de afgelopen weken is opgelaaid.

Op1 is vanaf 22.10 uur te zien op NPO1.

De Kennis van Nu onderzoekt gevolgen uitsluiting

In deze aflevering van De Kennis van Nu (NTR) onderzoeken Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel welke gevolgen langdurige uitsluiting kan hebben. Er wordt bekeken wat groepen met mensen doen en wat er gedaan kan worden tegen de nare kanten van groepsprocessen.

De Kennis van Nu is om 17.10 uur te zien op NPO2.

Vragen over vooroordelen

In deze speciale aflevering van Ik durf het bijna niet te vragen (BNNVARA) beantwoorden zwarte mensen vragen over de vooroordelen waar zij regelmatig mee te maken krijgen. Ze geven antwoord op vragen als 'Zou je liever wit willen zijn?' en 'Hoe vaak ben je staande gehouden door de politie?'. Na de uitzending vindt online op npo3.nl een aftertalk plaats waarin de deelnemers vragen van kijkers beantwoorden.

Ik durf het bijna niet te vragen wordt om 21.50 uur uitgezonden op NPO3.

Radio en online

Ook online en op de radio zal aandacht worden besteed aan de thema's racisme en discriminatie. Zo is Eugènie Herlaar, de eerste zwarte journaalpresentator in Nederland, te gast in De Perstribune.

Op NPO Radio 2 maken Wouter van der Goes en One'sy Muller een thema-uitzending met verschillende gasten en luisteraars (20.00 tot 22.00 uur). NPO3FM zal inhoudelijk aandacht geven aan het thema racisme en muziek draaien die hierop aansluit.