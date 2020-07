Jan Dijkgraaf is gestopt met zijn werkzaamheden voor het radioprogramma Veronica Inside, waar hij wekelijks een column voorlas. "Ik wil mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken", schrijft hij donderdag op zijn website in een stuk dat gericht is aan presentator Wilfred Genee.

De 57-jarige Dijkgraaf, die vorig jaar door Rick Romijn werd binnengehaald bij het radioprogramma, is niet te spreken over de manier waarop hij werd beperkt in het maken van een column over Gordon.

Toen hij afgelopen dinsdag zijn column instuurde, kreeg hij een telefoontje van de redactie met het verzoek een ander onderwerp te kiezen. "Gordon is de Talpa-ster van wie we allemaal 100 procent zeker weten dat hij bij de Talpa-leiding zou gaan janken over jullie als jullie mij dat briefje zouden laten voorlezen."

Dijkgraaf noemt het verzoek van de redactie "volstrekt legitiem". "Maar het was tóch het moment om niet meer te dubben. Als 'Gordon' namelijk 'Dreetje Hazes' was geweest, hadden jullie zitten schateren in de studio. Nu het er eentje van Talpa is, kon het niet. Die beperking was de druppel."

'Was niet bereid om in de houding te springen voor knielmedia'

De columnist had Genee een paar weken geleden naar eigen zeggen nog gespaard na de tv-uitzending van Veronica Inside. "Ik schreef: 'Iedereen heeft weleens een slechte dag. Verdómd jammer dat jij 'm uitgerekend gisteren had'", aldus Dijkgraaf. "Als ik niet een wekelijkse column bij jou had gehad, had ik mijn woorden anders gekozen."

Na die bewuste televisie-uitzending, waarin over racisme werd gepraat, las Dijkgraaf een "vernietigend briefje voor aan Dries Boussatta, de Farid Azarkan van de Nederlandse voetballerij".

"Na afloop van mijn briefje vroeg jij mij 'of ik de boodschap (van je tv-show) wel begrepen had'. Die had ik prima begrepen. Alleen liet ik me níet leiden door de waanzin die over dit land was gevaren met betrekking tot racisme. Ik was níet bereid om in de houding te springen voor beroepsactivisten, meeloop-BN'ers en knielmedia."

Genee kwam na die uitzending onder vuur te liggen. Johan Derksen en René van der Gijp zeiden niet te hebben geweten dat er gasten zouden aanschuiven en vonden dat Genee hen voor het blok had gezet. De seizoensafsluiter van Veronica Inside werd geschrapt en Derksen en Van der Gijp zeggen zich te beraden over de toekomst van het programma.

NU.nl is in afwachting van een reactie van Talpa op het vertrek van Dijkgraaf.