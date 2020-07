Tijdens de benefietshow Nederland voor Suriname is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer bestemd voor medische apparatuur, beschermmateriaal en ic-bedden, waaraan een groot tekort is in het Zuid-Amerikaanse land.

De benefietavond was een initiatief van Jörgen Raymann en Mildred Roethof van productiehuis Human Nature Films, in samenwerking met de NTR. De initiatiefnemers hopen dat ze kunnen bijdragen aan het voorkomen van een humanitaire ramp.

Tijdens de uitzending stonden verschillende optredens op het programma. Zo traden Gerda Havertong, Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en Tommie Christiaan op. Het eindbedrag werd bekendgemaakt door Tante Es, het typetje van Jörgen Raymann.

Volgens de NTR loopt de teller waarschijnlijk nog flink op. Doneren is "voorlopig" nog mogelijk.

Sinds de uitbraak van COVID-19 in Suriname zijn 665 besmettingen gemeld. Zeventien personen zijn er overleden aan de gevolgen van het virus.