SBS maakt momenteel proefopnames voor een nieuwe versie van Taxi, dat jarenlang te zien was op de publieke omroep. De zender laat dit woensdag desgevraagd aan NU.nl weten, nadat Albert Verlinde dit nieuws dinsdagavond in Shownieuws deelde.

"We onderzoeken of we een programma dat nu de werktitel Taxi heeft op SBS6 kunnen brengen en voor dat doel worden inderdaad proefopnames gemaakt", zegt een woordvoerder van Talpa.

"Zodra het zeker is dat SBS6 dit programma gaat brengen, laten we dit weten en komen we ook met meer informatie over de inhoud van het programma."

Verlinde vertelde dinsdagavond dat Gordon en Dennis van der Geest gepolst zijn om het programma te presenteren. Ook zouden andere SBS-gezichten zijn gevraagd om proefopnames te maken. Volgens Verlinde is het de bedoeling dat meerdere presentatoren elkaar afwisselen.

Taxi liep van 1990 tot 2009 en werd gemaakt door de NCRV. In het programma vermommen bekende acteurs en presentatoren zich als taxichauffeurs en hebben ze vervolgens gesprekken met de passagiers die ze naar hun bestemming brengen.

Het programma werd vooral bekend met Maarten Spanjer als taxichauffeur. Ook Joris Linssen is langere tijd in Taxi te zien geweest.

Talpa heeft recentelijk diverse bekende formats van de publieke omroep nieuw leven ingeblazen. Zo zijn er nieuwe versies te zien van Lingo en Man bijt hond.