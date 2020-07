Nadat er kritiek is ontstaan op de keuze voor Jort Kelder als debatleider bij de themadag Nederland tegen racisme, reageert de NPO woensdag via Twitter om uitleg te geven over de programmering van komende zondag.

De kritiek op de keuze voor Kelder komt onder meer van het Black Renaissance Collectief, bestaande uit onder meer kritische denkers, kunstenaars, filosofen en activisten. Zij vinden Kelder onder meer niet objectief genoeg om het debat De Stelling van Nederland van AVROTROS te leiden.

"Kritiek op de keuze voor een presentator mag, maar Jort Kelder heeft tijdens eerdere edities van dit AVROTROS-programma onmiskenbaar laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden. Juist nu moeten we het gesprek met elkaar aangaan", reageert de NPO.

De AVROTROS sluit zich daarbij aan en legt uit hoe het programma eruit zal zien. "Er wordt gedebatteerd aan de hand van de stelling 'Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar'. Verschillende geluiden en opvattingen komen hierin aan bod. Wij roepen mensen op om zondag live in Rotterdam mee te discussiëren over dit onderwerp, om zo een evenwichtig mogelijk debat te kunnen voeren."

Black Renaissance Collectief riep op tot boycot

Het Black Renaissance Collectief schreef onlangs een brief aan NPO-directeur Shula Rijxman, waarin eerdere uitspraken van Kelder werden aangehaald om te laten blijken dat hij niet objectief in het debat zou kunnen staan. Het collectief liet weten hun achterban op te roepen tot een boycot. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft al laten blijken zich aan te sluiten bij het protest.

Onder de noemer Nederland tegen racisme besteden de NPO en omroepen zondag met verschillende programma's op televisie, radio en online aandacht aan racisme. Het debat De Stelling van Nederland, dat zondagavond wordt uitgezonden, is daar een onderdeel van.

De eerder aangekondigde special van Ook Hier, met opnieuw politieagent Dwight van van de Vijver als presentator, is direct na De Stelling van Nederland geprogrammeerd. Hoe de rest van de themadag eruit komt te zien, wordt later bekendgemaakt.