3FM beëindigt na de aankomende editie van Serious Request in december de samenwerking met het Rode Kruis, meldt de radiozender woensdag. De radiozender wil na december ook voor iets anders dan noodhulp geld gaan ophalen.

"3FM en het Rode Kruis hebben de afgelopen zeventien jaar een prachtige en succesvolle samenwerking gehad met 3FM Serious Request", aldus zendermanager Sharid Alles.

"We voelen de behoefte om verder te kijken dan een doel of thema dat gebonden is aan noodhulp, zoals het Rode Kruis biedt. Vandaar het besluit om deze editie een laatste keer samen te werken met het Rode Kruis."

Het Rode Kruis laat aan NU.nl weten dat het initiatief om de samenwerking te beëindigen van de radiozender kwam. "3FM heeft dit zo besloten", aldus een woordvoerder. "Het is natuurlijk jammer, want Serious Request heeft ons heel veel gebracht."

De stichting zegt te kijken naar "andere richtingen om actie te voeren", maar richt zich vooralsnog op de laatste editie van Serious Request in december.

Dalende opbrengst en kritiek van 3FM-dj Sander Hoogendoorn

De recordopbrengst van Serious Request stamt uit 2013, toen een bedrag van 12,3 miljoen euro werd opgehaald. In 2019 bracht de actie 1,4 miljoen euro op en in april van dit jaar leverde de corona-editie ruim 300.000 euro op.

In juli 2019 had 3FM-dj Sander Hoogendoorn kritiek op de kwaliteit van de uitzendingen van Serious Request. "Het eindbedrag hoeft wat mij betreft niet per se hoger of lager te worden, maar de uitzendingen zelf moeten beter zijn. Qua radio, televisie, internet en impact", aldus de dj die in 2018 zelf ook meedeed aan de inzamelingsactie.

Bij de editie waar Hoogendoorn op doelde, was Serious Request in een nieuw jasje gestoken. Het door vastende dj's bewoonde Glazen Huis werd in 2018 vervangen door wandelingen van dj-koppels door Nederland.