Erica Terpstra heeft het volledige interview dat ze in 2011 met de dalai lama had voor zichzelf op dvd bewaard, vertelt ze woensdag in Veronica Magazine. De presentatrice en voormalige politica ziet de boeddhist als haar spirituele inspiratie.

"Het werd een geweldig, persoonlijk gesprek", zegt Terpstra over het interview in India voor haar reisprogramma Erica op Reis. "We hebben uiteindelijk drie kwartier gepraat. Daarvan zitten maar zeven minuten in het programma, de rest heb ik voor mezelf op dvd."

Volgens Terpstra hebben zij en de dalai lama nog steeds een goede band. De presentatrice vroeg hem in 2018 het voorwoord van haar kinderboek Een Knipoog van de Boeddha te schrijven. De spiritueel leider, die in juli een album uitbracht, heeft dat vervolgens gedaan.

"Net als de dalai lama geloof ik heilig in reïncarnatie. Bang om dood te gaan ben ik dus ook niet", voert de 77-jarige Terpstra een voorbeeld van haar spirituele verbondenheid met de 85-jarige boeddhist aan.

Volgens Terpstra is het "wel hard werken om een beetje fit te blijven". Daarom gaat de presentatrice drie keer per week aan de slag met een personal trainer.