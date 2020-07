NOS Journaal-presentatrice Amber Brantsen is woensdagochtend onwel geworden tijdens de uitzending. Tijdens het voorlezen van het weerbericht stopte ze met praten, waarna ze viel.

Op Twitter verzekert de presentatrice dat het goed met haar gaat. "Lieve mensen, ik zie hier veel reacties rondgaan. Ik werd net even onwel tijdens het NOS Journaal van 7.00 uur. Geen zorgen, ik ben weer oké", aldus Brantsen.

De presentatrice stopte met praten tijdens het weerbericht. Even daarvoor was al te horen hoe ze steeds langzamer ging praten en zwaar ademhaalde.

In een laatste shot was te zien hoe Brantsen voorover over de desk viel.

In het NOS Journaal van 8.00 uur keerde de presentatrice weer terug. Simone Weimans neemt de uitzendingen later op de dag over.