746.000 mensen hebben maandag gekeken naar de eerste aflevering van de vijfdelige dagelijkse reeks hoogtepunten uit het in maart gestopte praatprogramma De Wereld Draait Door. Daarmee eindigde De Wereld Spoelt Terug op de elfde plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De eerste aflevering van het NPO1-programma stond in het teken van Nederlandstalige optredens. Artiesten als Ilse DeLange, Barry Hay en Anouk kwamen voorbij.

Het best bekeken televisieprogramma was maandag het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.014.000 kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur, met 1.149.000 kijkers, en de portretserie Het Mooiste Meisje van de Klas (1.096.000 kijkers) maken de top drie compleet.

Srebrenica, de machteloze missie van Dutchbat trok maandag met de eerste van drie dagelijkse afleveringen 480.000 kijkers. De terugblik op de val van moslimenclave Srebrenica in Bosnië, met de dood van duizenden moslimmannen en -jongens tot gevolg, eindigde hiermee op de achttiende plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.