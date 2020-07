Het EO-programma Ook Hier krijgt op 12 juli tijdens de NPO Themadag Nederland tegen racisme een special, meldt de omroep dinsdag aan NU.nl. Naast een extra lange aflevering van het programma, dat aandacht besteed aan racisme, zijn gedurende de themadag steeds korte straatinterviews door Ook Hier over racisme te zien.

In de special van Ook Hier ontmoeten vier gasten uit de oorspronkelijke reeks een kijker die reageerde op hun optreden in het programma over racisme. Het programma is om 21.30 uur te zien op NPO 1.

Ook Hier had in juni in eerste instantie vijf dagelijkse afleveringen. De reacties op het programma over de ervaringen van Nederlanders met racisme waren dusdanig dat de EO besloot om de reeks uit te breiden naar tien dagelijkse afleveringen.

In juni kondigde de NPO aan op 12 juli een gezamenlijke themadag over racisme te organiseren. Op die dag wordt onder meer via een debat, documentaires en onderzoek naar de historische wortels van racisme, aandacht besteed aan het onderwerp.

Presentator: 'Tientallen reacties op Ook Hier'

Presentator Dwight van van de Vijver vindt het "bijzonder" dat er een speciale aflevering van Ook Hier komt. "Via de EO, maar ook bij mij kwamen tientallen reacties binnen van mensen die zeggen door het programma aan het denken te zijn gezet. Of mensen die vertelden nu een echt gesprek te zijn aangegaan over de pijn of nare ervaringen die andere mensen met hen deelden."

Van van de Vijver liet in juni weten bij zijn werk als politieagent zelf ook racisme te ervaren op de werkvloer. De presentator heeft toen ervaren dat het benoemen van racisme op de werkplek hem "niet altijd in dank wordt afgenomen" en negatieve gevolgen kan hebben, waardoor hij soms "met lood in de schoenen" naar zijn werk ging.