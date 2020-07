De American footballer en activist Colin Kaepernick heeft een contract getekend bij Disney, meldt CNN maandag. De NFL-quarterback zal onder meer een documentaireserie over zijn levensloop - van sporter tot mensenrechtenactivist - maken.

Over de financiële details van het contract, de duur van de overeenkomst en de verschijningsdatum van het eerste project dat er onderdeel van is, is nog niets bekend.

Kaepernick laat weten enthousiast te zijn over de "historische samenwerking" met Disney die filmmakers van kleur naar een hoger plan moet brengen en de jeugd moet "inspireren met aangrijpende en authentieke perspectieven".

Disney-baas Bob Iger: "In deze uitzonderlijke tijd blijft The Walt Disney Company zich toewijden aan het maken van diverse en inclusieve content. Colins ervaring geeft hem een uniek perspectief op het punt waar sport, cultuur en ras samenkomen."

Kaepernick inspiratie voor Black Lives Matter-protesten

Kaepernick zit als American footballer zonder contract sinds zijn besluit om voorafgaand aan wedstrijden van zijn voormalige team San Francisco 49'ers te knielen tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied, als protest tegen politiegeweld en racisme. Dat knielgebaar krijgt sinds de Black Lives Matter-protesten na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd door politiegeweld wereldwijd navolging.

In juni riep Roger Goodell, de baas van de NFL, clubs op om Kaepernick weer te contracteren. Eerder die maand liet hij weten dat de American footballcompetitie "fout zat" met het besluit om niet te luisteren naar spelers die protesteerden tegen politiegeweld.

In juni kondigde streamingdienst Netflix aan een zesdelige serie over de jeugdjaren van Kaepernick te gaan uitzenden. In Colin in Black & White zal de sporter en activist ook zelf optreden, in de rol van verteller.