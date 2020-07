Het is deze week 25 jaar geleden dat ruim achtduizend moslimmannen en -jongens in Srebrenica werden geëxecuteerd door Bosnische Serviërs. Nederlandse VN-soldaten waren in Bosnië om de moslimvluchtelingen te beschermen, maar dat mislukte. NOS blikt deze week dagelijks terug op de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië in het Srebrenica Journaal.

Herman van der Zandt presenteert de uitzendingen van het Srebrenica Journaal. Hij vindt dat belangrijk, zo vertelt hij in het AD. "Veel vooral jonge mensen zijn nog onvoldoende op de hoogte, maar het hoort bij de geschiedenis van ons land. Het is goed om weer even scherp te hebben wat er 25 jaar geleden is gebeurd."

"We worden er niet graag aan herinnerd, maar we waren erbij betrokken en hebben er lessen uit getrokken voor de vredesmissies daarna", aldus Van der Zandt.

Het is niet voor het eerst dat NOS thema-uitzendingen maakt. Dit jaar werd ook het Bevrijdingsjournaal uitgezonden, waarin elke dag het nieuws van 75 jaar geleden werd gepresenteerd alsof het op die dag in 2020 gebeurde. "Bij de Bevrijdingsjournaals kwamen we erachter dat het goed werkte. Deze vorm: van dag tot dag en niet al te lang."

De presentator vond Srebrenica een lastig onderwerp om over te vertellen. "In de bevrijdingsjournaals over de Tweede Wereldoorlog zat nog wel eens een kwinkslag, maar dat liep uiteindelijk ook goed af met de bevrijding. Je weet nu al: de mensen die je ziet (in het Srebrenica Journaal, red.) daar loopt het niet goed mee af. Dat is het schrijnende aan dit verhaal."

NOS Srebrenica Journaal wordt van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli dagelijks om 22.00 uur uitgezonden op NPO2.