Hans Prummel, de hoofdredacteur van de Gaykrant, is per 3 juli opgestapt na een arrestatie. Dat bevestigt het medium maandag aan het AD.

De krant meldt dat Prummel wordt verdacht van een misdrijf. Om wat voor misdrijf het precies gaat, is niet bekend.

Volgens het AD wil de advocaat van Prummel geen uitspraken doen over waarvoor Prummel is gearresteerd. "Ik ga hier geen enkele uitspraak over doen", zo meldt hij in gesprek met de krant.

In een korte reactie meldt de Gaykrant Prummel dankbaar te zijn voor `zijn werk in de afgelopen jaren. Zijn taken worden overgenomen door Paul Hofman.

Hofman laat aan het AD weten dat hij geschrokken is van het nieuws. "Ik heb geen informatie over de ernst van de aanklacht, maar dit hakt er ontzettend in", aldus de nieuwe hoofdredacteur van het platform.