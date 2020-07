Hans P. is op 3 juli opgestapt als hoofdredacteur van de Gaykrant na een arrestatie. Het Openbaar Ministerie (OM) wil maandag na berichtgeving van het AD alleen zeggen dat een 44-jarige man uit Amsterdam vastzit vanwege een zedendelict.

P. verscheen afgelopen woensdag voor de rechter-commissaris, die bepaalde dat hij veertien dagen langer moet blijven vastzitten. Volgende week maandag oordeelt de raadkamer of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd.

P. richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de Gaykrant op, nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet werd verklaard. Hij was sindsdien ook hoofdredacteur.

In een korte reactie meldt de Gaykrant P. dankbaar te zijn voor `zijn werk in de afgelopen jaren. Zijn taken worden overgenomen door Paul Hofman.

Hofman laat aan het AD weten dat hij geschrokken is van het nieuws. "Ik heb geen informatie over de ernst van de aanklacht, maar dit hakt er ontzettend in", aldus de nieuwe hoofdredacteur van het platform.