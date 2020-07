De herstart van de Formule 1 heeft zondag meer dan 1 miljoen kijkers getrokken, blijkt maandag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In totaal stemden ruim 1,4 miljoen mensen af bij betaalzender Ziggo voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Het merendeel van de kijkers keek via Ziggo Sport (1.009.000) naar de race waarin Max Verstappen vroeg uitviel door een elektrisch probleem, waardoor de motor aan kracht verloor. De overige 426.000 kijkers zagen Valtteri Bottas bij Ziggo Sport Select de eerste race sinds de coronastop winnen.

Met de in totaal 1,4 miljoen kijkers is de herstart van de Formule 1 na het achtuurjournaal (ruim 1,7 miljoen kijkers) het best bekeken programma op zondag. Postcode Loterij Eén Tegen 50 completeert het podium met ruim 1,1 miljoen kijkers.

Het nieuwe programma Makkelijk Scoren debuteerde zondag met 283.000 kijkers, waarmee het de top-25 van de best bekeken uitzendingen op zondag niet haalt. Het satirische sportprogramma van Tex de Wit, Diederik Smit en Jonathan van het Reve is gemaakt om het gemis van de uitgestelde EK voetbal en Olympische Spelen op te vangen.