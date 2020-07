Pharrell Williams gaat een gospeldocumentaire maken voor Netflix, meldt Variety. De documentaireserie Voices of Fire volgt de oom van de muzikant, bisschop Ezekiel Williams, terwijl die probeert een nieuw gospelkoor op te richten.

In Voices of Fire zal Pharrell Williams ook zelf in beeld te zien zijn, naast zijn rol als eindverantwoordelijk producent. De serie zal zich voornamelijk afspelen in Virginia Beach, waar de muzikant opgroeide.

De gospeldocumentaire moet in de loop van 2020 verschijnen op Netflix. Het is niet bekend hoeveel afleveringen Voices of Fire zal tellen.

Williams zou voor Netflix ook bezig zijn met een project over Juneteenth, de dag waarop de Verenigde Staten stilstaan bij het einde van de slavernij, op 19 juni 1865. Netflix heeft dit nog niet officieel bevestigd.