Tex de Wit is vanaf zondagavond te zien in het tweede seizoen van Makkelijk Scoren, het satirische sportprogramma dat hij samen met Diederik Smit en Jonathan van het Reve maakt. Zo vangen ze het gemis van de sportzomer een beetje op, vertelt hij aan Het Parool.

“We zouden eigenlijk zes afleveringen maken, het zijn er nu maar vier. Zo vangen we het gemis van de sportzomer een beetje op, mensen willen het toch over sport hebben", aldus De Wit. "We maken ook items die niet gebonden zijn aan competities. Het vorige seizoen hadden we een persiflage op Andere Tijden Sport, dit keer gaat Diederik Smit wekelijks naar de toekomst, om verslag te doen van de Olympische Spelen in 2021."

Van het Reve, Smit en De Wit zitten alle drie in het schrijversteam van Zondag met Lubach. "Als het tijdens een vergadering over sport gaat steekt Arjen (Lubach, red.) altijd wanhopig zijn handen in de lucht: ik snap dit niet!", vertelt De Wit. "Toch doen we daar best wat aan sport. We houden geen grappen achter voor ons eigen programma of zo. Makkelijk Scoren is ook een slagje absurdistischer dan Zondag met Lubach.”

Volgens De Wit komen de programma's op eenzelfde manier tot stand. "Je begint met twee mensen aan een item, de volgende dag komt er nog iemand bij, dan ga je schaven. En in de loop van de week gaan er steeds meer blikken overheen. Zo wordt het scherper en krijg je ook steeds beter voor ogen wat je wil zeggen."

Toch zit er ook een verschil in het schrijfproces. Bij Zondag met Lubach voelen de schrijvers volgens De Wit goed aan hoe Lubach iets zou zeggen. "En als we zelf presenteren schrijf je het een beetje meer naar je eigen stijl."

Makkelijk Scoren: Studio Afgelast is vanaf zondag om 22.10 uur wekelijks te zien op NPO3.