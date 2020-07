Sinds zaterdagavond is Richard Groenendijk actief als quizmaster. Met de eerste aflevering van zijn nieuwe programma Hard spel trok de komiek 898.000 kijkers, een prima score voor een eerste aflevering.

Hard spel, waarin onbekende Nederlanders de strijd met elkaar aangaan (een nadrukkelijke wens van Groenendijk), eindigde op de zevende plek van de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De show is voornamelijk ingehaald door actualiteitenprogramma's.

De kijkcijferlijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 1,7 miljoen kijkers, gevolgd door het NOS Journaal van 18.00 uur, dat ruim 1,6 miljoen kijkers trok.

Op de derde plek eindigde Het echte leven in de dierentuin (ruim 1,5 miljoen kijkers) waarin de hoofdrollen zijn weggelegd voor reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya en hun pasgeboren jong.

In het programma komt hun verhaal - van de paring tot de dracht, geboorte en kraamtijd - aan bod. Het echte leven in de dierentuin speelt zich af in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar de reuzenpanda's verblijven.

Andere programma's in de top zeven zijn: RTL Nieuws van 19.30 uur (985.000 kijkers), Op1 (948.000 kijkers) en Een Vandaag met 921.000 kijkers.