Renze Klamer gaat op doordeweekse dagen inderdaad een televisieprogramma maken met Fidan Ekiz. De presentator bevestigt het nieuws dat vrijdag al lekte via het AD.

"We zijn nog volop in de ontwikkelingsfase, maar: het klopt! Samen met Fidan Ekiz ga ik vanaf 31 augustus een dagelijks programma maken om 19.00 uur. Veel zin in", aldus de presentator op Twitter.

Verdere informatie over het programma is er nog niet, maar Klamer belooft op 25 augustus tijdens de seizoenspresentatie van de NPO meer te vertellen.

Het nieuwe programma komt in het tijdslot van De Wereld Draait Door, dat eind maart na ruim veertien jaar ten einde kwam.

De 44-jarige Ekiz is op dit moment een van de presentatoren van het dagelijkse praatprogramma Op1, dat ze op zondagavond presenteert met Jeroen Pauw.

Klamer (31), die de EO in 2018 verruilde voor BNNVARA, maakt wekelijks Op Vrijdag, waarin hij twee gasten interviewt.