Zijn debuut als quizmaster is Richard Groenendijk niet in de koude kleren gaan zitten. Na de eerste opnamedag van de nieuwe kennisquiz Hard Spel was de 47-jarige cabaretier volledig afgemat.

"Ik had echt het gevoel alsof ik door een trein was overreden", blikt hij tegenover NU.nl terug op afgelopen woensdag, toen de eerste twee afleveringen werden opgenomen. "Het is zo'n andere discipline. Je moet de vragen stellen, op de score letten, gesprekken voeren met de kandidaten. Alles gaat in een moordend tempo. En dan moet je ook nog een soort van grappig proberen te zijn."

Groenendijk zei niet direct ja toen hij gevraagd werd om de humoristische kennisquiz, vanaf zaterdag om 21.20 uur te zien op NPO1, te presenteren. "Ik gaf aan dat ik het alleen wilde doen als er niet weer allemaal BN'ers tegen elkaar gingen strijden. Toen ik op oudejaarsavond een keer aan het zappen was, zag ik mezelf op twee zenders tegelijk bij spelprogramma's zitten. Dat moeten mensen toch een keer zat worden, dacht ik. Gelukkig gaat het in deze quiz om onbekende mensen."

In de spelshow worden vier kandidaten getest op de kennis over hun favoriete onderwerp. Met een goed antwoord op een vraag over het specialisme van een van de concurrenten, kunnen ze bovendien extra punten scoren. Daarnaast draagt quizmaster Groenendijk elke aflevering ook zelf een onderwerp aan waar hij veel affiniteit mee heeft.

"Zoals de comedyserie Golden Girls. Of tuinvijvers, daar hield ik vroeger op school altijd spreekbeurten over. Dus misschien was ik zelf ook wel een goede kandidaat geweest voor dit programma, al moet ik toegeven dat ik nooit zo goed presteer onder druk."

Rijk van hun deelname zullen zelfs de meest foutloze kandidaten niet worden. Net als in het originele Australische format neemt de winnaar alleen een spuuglelijke beker mee naar huis. "Dat vind ik ook zo leuk. Er is geen halve ton te winnen, geen reis, geen auto. We spelen alleen om de eer en een lullige mok. En toch komen er mensen op af."

'Bloedirritant dat het meteen goed moet zijn'

Waar Groenendijk in het theater gewend is om eerst try-outs te doen en daarna de show langzaam in een definitieve vorm te gieten, is dat op tv volledig anders. Slechts drie dagen na de eerste opnames komt het programma zaterdagavond al op prime time op de buis bij BNNVARA.

"Alles moet meteen goed zijn en het gaat meteen over de kijkcijfers. Even freewheelen is er niet bij. Wat dat betreft staat dat haaks op mijn professie. Het levert me geen extra druk op hoor, maar bloedirritant is het wel."

Zijn eerste stappen als quizmaster smaken voorlopig in ieder geval naar meer. "Al wil ik er ook niet te gewichtig over doen. Het is gewoon amusement op de zaterdagavond. Ik heb echt niet het idee dat ik hiermee de Sonja Barend Award ga winnen. Maar het is wel hartstikke leuk om te doen. En intensief, al zal er na meer afleveringen hopelijk ook wat meer routine insluipen."