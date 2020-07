Margriet van der Linden blijft langer verbonden aan KRO-NCRV. De vijftigjarige presentatrice van het dagelijkse talkshowprogramma M heeft haar contract bij de omroep verlengd tot 2022, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Van der Linden is sinds mei 2018 in dienst van KRO-NCRV. Naast haar rol als presentatrice van M maakte ze ook de series How to be gay en How to be a man over identiteit en emancipatie.

"Margriet is een vakvrouw die in haar gesprekken in de studio en in reportages altijd oprecht nieuwsgierig is naar wat iemand beweegt", aldus Peter Kuipers, directievoorzitter van KRO-NCRV.

"Margriet verrast en prikkelt. Haar programma's bepalen het gesprek bij de koffieautomaat en geven de kijkers nieuwe inzichten als het gaat om diversiteit, identiteit en inclusiviteit. Ik ben er trots op dat ze een van onze gezichten blijft en ik zie uit naar de programma’s die we met haar gaan maken."

M zou in eerste instantie De Wereld draait Door vervangen in het voorjaar en de zomer, maar heeft na het stoppen van het praatprogramma van Matthijs van Nieuwkerk in februari een vaste plek veroverd in de programmering van de vooravond.

Vrijdag was de laatste uitzending van het seizoen. Het nieuwe seizoen van M begint op 26 oktober.

Voor haar komst naar KRO-NCRV was Van der Linden presentatrice van de taalquiz De Tafel van Taal en Moltalk bij de AVROTROS. Eerder was ze ook hoofdredacteur van het feministische maandblad Opzij en presenteerde ze op de radio bij BNR Nieuwsradio.