SBS6 gaat in het najaar een nieuwe talentenjacht uitzenden waarvoor kandidaten auditie doen in de auto, maakt de zender vrijdag bekend. Nick & Simon, Roel van Velzen, Gordon en Edsilia Rombley zijn de juryleden in Hit the Road.

De juryleden zullen met een auto door het land trekken om kandidaten auditie te laten doen op de passagiersstoel. Per jurylid mogen er twee passagiers naar de finale. De hoofdprijs is de auto waarin de kandidaten hun auditie hebben gedaan.

Aan deelname aan het nieuwe zangprogramma zijn geen restricties verbonden. Mensen kunnen ook iemand anders opgeven voor de talentenjacht.

Hit the Road is bij SBS6 in het najaar de opvolger van We Want More, dat eveneens een nieuw programma is bij de zender. In deze zangwedstrijd moeten kandidaten in de studio vier van de vijf juryleden overtuigen om naar de volgende ronde door te mogen.

André Hazes, Trijntje Oosterhuis, Ali B, Davina Michelle en Henk Poort vormen de jury van We Want More. De winnaar gaat na tien afleveringen naar huis met een bedrag van 100.000 euro.