Een man die schrijver en columnist Özcan Akyol en zijn familie bedreigde, is vrijdag door de politierechter in Zwolle veroordeeld tot een taakstraf van twintig uur. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank aan NU.nl na berichtgeving door De Stentor.

De man, tegen wie een taakstraf van zestig uur was geëist, had via Twitter onder meer gedreigd om de destijds tweejarige dochter van Akyol te verkrachten. Hij werd in november aangehouden.

Volgens De Stentor zei de 31-jarige man tijdens de zitting dat hij niet meer wist dat hij de bewuste berichten had verstuurd en dat hij Akyol niet kende.

Akyol wordt al lange tijd uitgescholden en bedreigd op sociale media. Zo werd in maart 2019 ook een man opgepakt vanwege een doodsbedreiging. "Ik heb veel te lang lijdzaam toegekeken terwijl ik bedreigd werd en heb besloten om in actie te komen", zei de columnist toen.