Janine Abbring keert deze zomer terug als presentatrice van een nieuw seizoen Zomergasten en ontvangt ook dit jaar uiteenlopende gasten in de studio.

Typhoon - Muzikant

Glenn de Randamie opent op 19 juli het nieuwe seizoen van het interviewprogramma. De muzikant, die in 2014 bekend werd onder zijn artiestennaam Typhoon, heeft de laatste maanden door de coronacrisis ineens een lege agenda gehad en zegt uit te kijken naar het gesprek met Abbring. De muzikant hoopt de kijker te kunnen raken, inspireren en activeren.

Inez Weski - Strafrechtadvocaat

In de tweede week schuift strafrechtadvocaat Inez Weski aan. Weski is momenteel de raadsvrouw van Ridouan T. en Desi Bouterse en staat al ruim veertig jaar in de rechtbank. De advocaat zegt de kijker op 26 juli mee te willen nemen op een "trektocht".

"Een tocht, begeleid door nostalgie, relativiteit en de troost van kunst, muziek en de schoonheid en kracht van de natuur. Wellicht toon ik zelfs de hoop van het recht op de vrije gedachte."

Nazmiye Oral - Actrice, schrijver

Nazmiye Oral stond op het toneel in Amsterdam en New York, won in 2016 een Gouden Kalf en schreef de roman Zehra. Op 2 augustus gaat ze met Abbring in gesprek over "anders zijn".

"Mijn hele leven gaat over ‘anders zijn’, ten opzichte van de Turkse en de Nederlandse groep. Tegelijk wilde ik niet bij een groep horen als dat betekende dat die anderen minder waren of slecht. Ik wil laten zien hoe je op zoek kunt gaan naar verbinding met mensen die anders denken dan jij. Mijn avond moet gaan over hoe je van 'de ander' familie kunt maken."

Jaap Goudsmit - Viroloog, epidemioloog

Een van de belangrijkste aidsonderzoekers van de wereld en wetenschappelijk directeur van het Human Immunomics Initiative van de Harvard T.H. Chan School of Public Health, Jaap Goudsmit, schuift op 9 augustus bij Abbring aan. Goudsmit is expert op het gebied van vaccinontwikkeling en veroudering van het immuunsysteem en volgt de corona-aanpak in Nederland op de voet.

Het thema voor zijn avond wordt 'overleven'. "Ik wil een avond waarbij we in het hoofd van Nobelprijs-winnaars kruipen en waarin we oorzaak en gevolg leren onderscheiden van toeval. Als je ergens middenin zit, lijkt het een chaos, maar naarmate de tijd verstrijkt, lijkt alles ordelijk op zijn plaats te vallen. Zo zal het ook gaan met de huidige coronacrisis."

Carola Schouten - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Op 16 augustus is Carola Schouten de vijfde gast van Abbring. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijkt graag naar het programma en geniet ervan als een gast de kijker meeneemt in zijn of haar denkwijze. "Ik zie ernaar uit een kijkje te geven in mijn wereld, waar ik van kan genieten, wat mij bezighoudt. Daarbij horen ook zwaardere thema's zoals ongelijkheid, verantwoordelijkheid, en tegelijkertijd mijn blijvende zoektocht naar vrijheid.'