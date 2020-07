Zalen op Broadway en West End zaten jarenlang bomvol. Kaartjes gingen op de zwarte markt weg voor duizenden dollars. Grammy's en Tony's stroomden binnen. En nu is Hamilton voor het eerst in Nederland te zien. Disney+ komt vrijdag met een levendige registratie van de hiphopmusical, die sinds 2015 al miljoenen fans heeft getrokken.

Hamilton opent in het New York van 1776, waar een jonge immigrant uit de Caraïben zijn kans wil grijpen om het land te veranderen. Alexander Hamilton ziet hoe Amerika gebukt gaat onder Brits bewind, en spoort zijn nieuwe vrienden aan om mee te helpen een revolutie te ontketenen. De geboorte van het moderne Amerika kan beginnen.

In een ruime tweeënhalf uur leren kijkers die geschiedenis op een persoonlijk niveau kennen. Van Hamiltons politieke ambities die met zijn liefdesleven botsen, tot de vriendschap met Aaron Burr die steeds meer verandert in een giftige rivaliteit.

Historische figuren in rapbattles

Opvallend daarbij is de vertelwijze. Hamilton kent vrijwel geen normale dialogen en bestaat uit tientallen hiphopnummers. Taalvirtuoos Lin-Manuel Miranda, die tevens de titelrol speelt, schreef raps voor historische figuren als George Washington, Aaron Burr en Thomas Jefferson. Hij won daar onder meer de Pulitzerprijs mee.

Misschien nog wel opvallender is dat de witte mannen gespeeld worden door een gekleurde cast. Daveed Diggs, momenteel ook te zien als hoofdrolspeler in de Netflix-serie Snowpiercer, speelt bijvoorbeeld een dubbelrol als Thomas Jefferson en Marquis de Lafayette. Met negentien woorden in drie seconden, in zijn nummer Guns and Ships, werd hij de snelste rapper op Broadway.

De registratie op Disney+, oorspronkelijk bedoeld voor de bioscoop, is dynamisch en dicht op de actie in beeld gebracht. Soms op het podium zelf gefilmd, op andere momenten van bovenaf of ernaast. Regisseur Thomas Kail gebruikte er in 2016 zes camera's en honderd microfoons voor. Op film blijkt de ronddraaiende schijf op het podium intussen extra variatie mee te brengen; personages kunnen vloeiend in- en uit een shot schuiven.

60 Bekijk hier de trailer van Hamilton

Nog steeds geliefd en actueel

Vier jaar nadat Hamilton werd overladen met prijzen, blijkt de musical nog steeds geliefd en actueel. Tijdens recente protesten hielden Black Lives Matter-activisten borden vast met teksten als 'History has its eyes on you' (de geschiedenis heeft haar ogen op je gericht) en 'This is not a moment, but a movement' (dit is geen moment, maar een beweging), oorspronkelijk bedacht door Miranda.

De schrijver en acteur, inmiddels ook bekend door de titelsong van Vaiana en zijn rol in Mary Poppins Returns, vertelde onlangs tegen Jimmy Fallon hoe Hamilton relevant blijft. "Het komt steeds op een andere manier binnen, afhankelijk van waar we staan", vertelt Miranda, die ook aanhaalt hoe er in Londen parallellen met de Brexit werden getrokken. "Het moment waar we nu in leven, bewijst dat we nooit klaar zijn met het verleden. We zijn nooit klaar met de zondes en fouten van de oprichters van dit land."

Joop van den Ende vertelde in 2016 dat er bij Stage Entertainment plannen liggen om Hamilton te vertalen. Het bedrijf laat aan NU.nl weten dat de Duitse versie gepland staat voor 2021, maar dat er over een Nederlandse variant momenteel nog niets te zeggen valt.