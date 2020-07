Herman den Blijker en Annemarie van Gaal schieten in het nieuwe programma Crisis in de tent horeca te hulp die in zwaar weer verkeren door de coronacrisis. De serie is vanaf 26 augustus te zien op SBS6, kondigt de zender donderdag aan.

De chef en zakenvrouw gaan in het programma aan de slag met het redden van horecazaken die zich aan de rand van de afgrond bevinden. In elke aflevering staat een restaurant centraal. Den Blijker en Van Gaal horen het verhaal van de eigenaar aan en maken een plan om het etablissement te redden.

Terwijl Den Blijker zich bezighoudt met hoe de keuken effectiever en goedkoper te werk kan gaan, duikt Van Gaal in verzekeringen, schulden en vaste lasten. Aanmelding voor deelname aan het programma is geopend.

Den Blijker maakte onlangs ook het programma Herman helpt een handje. Hierin rijdt hij met een foodtruck langs ziekenhuizen en voedselbanken om mensen te helpen die in de coronacrisis weinig tijd hadden om te koken.

Crisis in de tent is vanaf 26 augustus elke woensdag om 21.30 uur te zien op SBS6.