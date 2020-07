De herdenking van het slavernijverleden van Nederland heeft woensdagmiddag volgens Stichting KijkOnderzoek 181.000 televisiekijkers getrokken. Het programma werd uitgezonden op Keti Koti, de dag waarop Nederland stilstaat bij de slavernij.

Tijdens de herdenking waren er toespraken van onder anderen rapper Typhoon en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) was namens het kabinet aanwezig.

161 Afschaffing slavernij herdacht in het Oosterpark in Amsterdam

Het kabinet is er op dit moment geen voorstander van om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden, zei premier Mark Rutte woensdag in het Kamerdebat over institutioneel racisme.

Hoewel de premier begrip heeft voor de oproep vanuit een deel van de Tweede Kamer en een deel van de samenleving om dat wel te doen, zal het er volgens hem voorlopig niet van komen. "Excuses vormen een risico dat de samenleving verder polariseert", aldus Rutte.

Het best bekeken televisieprogramma van woensdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 1.839.000 televisiekijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur, met 1.212.000 kijkers, en EenVandaag (1.044.000) maken de top drie compleet.