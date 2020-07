Op 8 juli wordt er op NPO1 een benefietavond voor Suriname, genaamd Nederland voor Suriname uitgezonden. Onder anderen Jörgen Raymann en Humberto Tan willen zich door het organiseren van de avond inzetten voor Suriname, waar gevaar dreigt door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen.

De benefietavond is een initiatief van Raymann en Mildred Roethof van productiehuis Human Nature Films, in samenwerking met de NTR. Dat meldt de NTR woensdag in een persbericht.

In de benefietuitzending zullen verschillende optredens op het programma staan en zullen verschillende mensen verhalen delen. Naast Raymann en Tan werkt nog een aantal andere BN'ers mee, waaronder Jeangu Macrooy, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong en Tommie Christiaan.

Raymann roept mensen op om te helpen. "De huidige crisis treft vooral de gewone Surinamer buitengewoon hard. De verbondenheid en bijzondere band tussen Nederland en Suriname bestaat al heel lang en zal blijven bestaan. Laten we elkaar helpen", aldus Raymann.