De wedstrijden in de UEFA Champions League zijn vanaf 7 augustus weer op SBS6 te zien, zo meldt de zender woensdag in een persbericht. Vorig seizoen werden de duels in het belangrijkste Europese clubtoernooi nog uitgezonden op Veronica.

Een tijdlang vonden er in Europa geen voetbalwedstrijden plaats vanwege de coronacrisis. Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa Network, zegt blij te zijn dat de wedstrijden weer geprogrammeerd kunnen worden.

"Zeker na de periode van de gedwongen stop willen we zoveel mogelijk voetbalfans laten genieten van dit geweldige toernooi. Om die reden hebben we besloten de Champions League op onze grootste zender, SBS6, uit te zenden", aldus Louwerens.

De finale van het huidige Champions League-seizoen zal in Lissabon worden gespeeld. Er worden nog vier achtste finales gespeeld en vier clubs, waaronder RB Leipzig en Paris Saint-Germain, zijn al door naar de kwartfinales.