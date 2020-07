YouTube heeft besloten om advertenties bij de content van Shane Dawson te verwijderen. Het videoplatform bevestigt in gesprek met Amerikaanse media dat de vlogger momenteel geen geld verdient, nadat hij onder vuur is komen te liggen wegens de inhoud van eerdere video's.

Dawson, die al sinds 2008 actief is op YouTube, begon zijn carrière met sketches waarin hij geregeld grappen maakte over raciale stereotypes en mensen van een andere afkomst nadeed. Ook doen er verschillende video's de ronde waarin Dawson blackfacesketches doet.

Ook verschillende fragmenten uit zijn podcast Shane and Friends, waarin hij een zesjarig kind "sexy" noemt en luchtig over kinderporno en pedofilie praat, werden in de afgelopen dagen verspreid via sociale media.

YouTube laat weten de beslissing te hebben genomen omdat het gedrag van Dawson een negatieve invloed kan hebben op de YouTube-gemeenschap. In het besluit werden zowel zijn eerdere video's als zijn gedrag buiten het videoplatform meegenomen.

Dawson plaatste eerder deze week een video waarin hij zijn excuses aanbiedt. Hij zegt spijt te hebben van de blackfacevideo's en het gebruik van het woord nigger, een racistische term die zijn oorsprong vindt in het Amerikaanse slavernijverleden. Ook zegt hij te beseffen dat een excuusvideo die hij in 2014 plaatste niet afdoende was. Dawson stelt dat hij zich destijds niet zichzelf voelde en met angstaanvallen kampte.

Familie Smith woedend op Dawson vanwege video met Willow Smith

Niet lang na de excuusvideo kwam Dawson nog meer onder vuur te liggen, nadat een video opdook waarin hij doet alsof hij zichzelf bevredigt terwijl hij naar een poster van Willow Smith kijkt, die destijds elf jaar oud zou zijn geweest. Zowel Willows moeder Jada Pinkett Smith als haar broer Jaden Smith reageerde via Twitter.

"Shane Dawson, ik walg van je. Je seksualiseert mijn zusje dat destijds een elfjarig meisje was. Dat is totaal niet grappig of oké", schreef Jaden op Twitter. "Deze man deed ook geregeld aan blackface. Als jeugd moeten we makers steunen die ons en onze moraal steunen. Dit is niet oké."

YouTube heeft laten weten dat nog niet besloten is hoelang Dawson geen advertenties bij zijn video's kan plaatsen.