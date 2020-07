De documentaire Help, mijn borsten staan online heeft dinsdag volgens Stichting KijkOnderzoek 160.000 televisiekijkers getrokken. De eerste van vier afleveringen over online omgaan met seks en seksualiteit werd om 22.10 uur uitgezonden op NPO3.

In Help, mijn borsten staan online onderzoekt Evi Hanssen vier thema's: sexting (berichten sturen met een seksuele toon en (naakt)foto's sturen), grooming (het vertrouwen winnen van iemand om die seksueel te kunnen misbruiken), sextortion (een vorm van wraakporno) en catfishing (je online als een ander voordoen). De presentatrice gaat in gesprek met daders, slachtoffers en andere betrokkenen.

"Het is de nieuwe realiteit", aldus Hanssen in gesprek met NU.nl. "Tieners weten nu niet beter dan dat ze ieder moment van de dag een naaktfoto naar elkaar kunnen sturen en vinden het heel normaal dat dat gebeurt. Maar doordat we er niet met elkaar en met hen over praten, is het voor hen heel moeilijk te bepalen wat oké is en waar ze rekening mee moeten houden. Daarom hoop ik heel erg dat het bespreekbaar wordt."

Het best bekeken televisieprogramma van dinsdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.262.000 televisiekijkers. EenVandaag (1.318.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.311.000) maken de top drie compleet.