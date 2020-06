Als het aan Johan Derksen ligt, hoeft Wilfred Genee geen excuses aan te bieden voor de laatste aflevering van Veronica Inside. Aan RTL Boulevard vertelt de voetbalanalist dinsdag dat hij heel ontspannen in dit soort conflicten staat. "De wereld vergaat niet."

Derksen geeft aan dat hij de ruzie tussen hem en Genee privé probeert op te lossen. "Ik heb tegen Wilfred gezegd wat ik ervan vind. En heel Nederland hoeft daar niet van mee te genieten."

De ruzie ontstond na een speciale uitzending van Veronica Inside over racisme. Volgens tafelheer René van der Gijp werden hij en Derksen door presentator Genee voor het blok gezet in de uitzending, die werd uitgezonden in de nasleep van een als grap bedoelde racistische opmerking van Derksen een week eerder. Advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta waren als gast aanwezig.

Genee liet donderdag in zijn radioprogramma Veronica Inside weten dat Derksen op het laatste moment niet meer aan de show mee leek te willen werken. "We hebben het hele weekend lopen bellen, we hebben dit afgesproken. Dit kan toch niet? Ik was al wat verbaasd, het escaleerde stevig", zei hij.

'Ik heb geen enkele ambitie om verder nog iets op tv te doen'

Volgens Derksen zou de ruzie ervoor kunnen zorgen dat het programma na de zomer niet meer verdergaat. Hij zou dat zonde vinden, "maar er bestaan ook nog principes in het leven".

Toch is hij niet van plan om zomaar op te geven. Van der Gijp, Genee en Derksen gaan nog een keer samen om de tafel om het uit te praten. "Wanneer we daar allemaal aan toe zijn en wanneer de emoties weer wat ingedaald zijn", aldus Derksen. "Dan zien we wel of we eruit komen. Maar ik denk dat de problemen die er nu zijn blijven. Dat verandert niet."

Ook heeft hij laten weten dat Genee als het aan hem ligt geen excuses hoeft te maken. "Hij heeft een mening en een bepaalde aanpak gehanteerd. Dat is zijn goed recht." Mocht het zo zijn dat Veronica Inside tóch stopt, dan betekent dat het einde voor de televisiecarrière van Derksen. "Ik heb geen enkele ambitie om verder nog iets op televisie te doen. Dat was het dan."