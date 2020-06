Monica Geuze is niet alleen te zien in haar eigen wekelijkse vlogs, maar ook in de Videoland-serie Like Monica. De vlogster ontdekt nu echter dat ze wel veel moet achterhouden voor haar wekelijkse volgers en twijfelt over een derde seizoen van de serie.

In haar wekelijkse vlog vertelt Geuze over haar leven, haar gedachtes en haar werk. In de Videoland-serie kwamen in het eerste seizoen onder andere haar breuk met Lars Veldwijk en haar nieuwe partner voorbij. Momenteel zijn de opnames voor seizoen twee in volle gang en daardoor moet Geuze veel laten.

"Naarmate de serie vorderde, merkte ik dat ik over veel dingen moest zeggen: 'Daar kan ik niet veel over zeggen, want dat is gefilmd voor de serie'", aldus Geuze in haar vlog, waarin ze zegt heel tevreden te zijn met de afleveringen, maar toch twijfelt of het bij haar past.

Zo vierde de YouTube-artiest onlangs haar verjaardag, maar kon ze daarvan weinig delen met haar volgers. Het feestje is namelijk de finale van het tweede seizoen van Like Monica en om te voorkomen dat er al te veel over bekend is, mag ze er nu weinig over zeggen of van laten zien op het YouTube-kanaal.

"Ik dacht dat het zou meevallen, maar ik merkte wel dat ik veel minder kan doen wat ik het liefst doe en dat is dit. En veel minder oprecht kan zijn en dat is juist waarom ik het zo leuk vind, omdat ik altijd 100 procent mezelf kan zijn."