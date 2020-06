Een documentaire over Fred van Leer, twee films met Vince Vaughn en een actiecomedy met Kevin Hart. Videoland breidde het aanbod onlangs weer uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder wat de streamingdienst toevoegde.

Films

The Break-Up

In deze romantische comedy zijn Jennifer Anniston en Vince Vaughn te zien als koppel dat een punt achter hun relatie zet. Dat blijkt echter problematischer dan ze dachten, want ze hebben allebei geld in hun huis gestoken en weigeren te vertrekken.

Green Zone

Na twee succesvolle delen uit de Bourne-reeks te hebben gemaakt, sloegen Matt Damon en regisseur Paul Greengrass opnieuw de handen ineen voor deze oorlogsthriller. Legerofficier Miller weet niet wie hij moet vertrouwen wanneer hij in Bagdad een dodelijk complot ontdekt dat lijkt door te lopen tot in de hoogste vertakkingen van het leger zelf.

128 Trailer: Green Zone

Ride Along

Kevin Hart speelt de klunzige gamefanaat Ben, die door zijn bikkelharde zwager (Ice Cube) wordt meegenomen op politiepatrouille. Wanneer het duo tijdens hun dienst op een gevaarlijke drugsbaron stuit, moeten ze de handen ineenslaan. De actiecomedy Ride Along bleek in 2014 succesvol genoeg om een vervolgdeel te maken.

Brawl in Cell Block 99

Oud-bokser Bradley Thomas (Vince Vaughn) zit zonder werk en heeft huwelijksproblemen. Geld verdienen als drugsdealer lijkt te werken, totdat hij in de gevangenis belandt en onder zware druk wordt gezet. De situatie achter de tralies wordt zo steeds gewelddadiger.

100 Vince Vaughn vernielt auto met blote handen in trailer Brawl in Cell Block 99

Series

Fred: het andere gezicht

In deze openhartige documentaire volgen we Fred van Leer tijdens een van de moeilijkste periodes in zijn leven. Er blijkt een pijnlijk verhaal te zitten achter alle glitter en glamour.

Flodder

Naast drie Flodder-speelfilms die al op Videoland te vinden waren, is nu ook de televisieserie te zien via de streamingdienst. Drie seizoenen werden er gemaakt over het asociale gezin dat in een villawijk komt te wonen en zo het leven van hun buren zuur maakt.

