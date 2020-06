Sneijder, de biografie van Wesley Sneijder die onlangs verscheen, wordt massaal illegaal gedeeld op internet. Dat bevestigt een woordvoerder van uitgeverij Inside maandag.

De uitgeverij zegt samen te werken met Stichting BREIN, een organisatie die onderzoek doet naar inbreuk op auteursrechten en het vervolgens opspoort. Hoe vaak het boek illegaal online is gedeeld is niet bekend.

Ondanks dat het boek massaal gedeeld wordt, wordt het ook goed verkocht, zo zegt de woordvoerder van de uitgeverij. Tevens bevestigt ze dat er is besloten een tweede druk van het boek uit te brengen.

De oud-voetballer is openhartig in zijn biografie. Zo vertelt hij in een hoofdstuk over zijn relatie met Yolanthe Cabau. Het boek dat geschreven werd door Kees Jansma kwam uit op 26 juni.