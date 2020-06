Adelheid Roosen en Hugo Borst maken twee jaar na In de Leeuwenhoek een nieuwe documentairereeks over de zorg voor ouderen met dementie. De vierdelige serie Thuis op Zuid wordt vanaf 2 september uitgezonden.

In deze reeks onderzoeken Roosen en Borst welke uitdagingen ouderen met dementie in de Rotterdamse volkswijk Afrikaanderbuurt voor hun kiezen krijgen, als ze ondanks de benodigde zorg thuis willen of moeten blijven wonen.

Aan het einde van de opnames van de serie werden de makers geconfronteerd met het coronavirus en alle beperkingen die dit voor specialistische, medische thuiszorg met zich meebracht.

De serie wordt uitgezonden door omroep Human en is het vervolg op In de Leeuwenhoek, waarin de theatermaker en de columnist met demente ouderen in het gelijknamige verzorgingshuis in Rotterdam in gesprek gingen.