Marco van Basten zal in het nieuwe voetbalseizoen vaste gast zijn in het voetbalprogramma Rondo op Ziggo Sport.

De Europees kampioen voetbal van 1988 en voormalig speler van onder meer Ajax en AC Milan zal op zondag 5 juli voor het eerst zijn opwachting maken in het praatprogramma.

Naast Van Basten zullen onder anderen oud-voetballers Ruud Gullit, Youri Mulder en Jan van Halst als vaste gasten aanwezig zijn.

Van Basten was voorheen een van de vaste analytici bij het Fox Sports-programma De Eretribune. Eind november vorig jaar kwam hij in opspraak toen hij kort na een interview van Hans Kraay jr. met de Duitse Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth "Sieg Heil" zei.

"Het was niet mijn bedoeling om mensen daarmee te choqueren, dus excuses hiervoor", aldus Van Basten, die een grapje wilde maken over de beheersing van de Duitse taal van Kraay jr. "Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen."

Rondo wordt gepresenteerd door Jack van Gelder en iedere zondag om 19.50 uur uitgezonden.