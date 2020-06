Onder anderen vlogger Monica Geuze en acteur Huub Stapel doen mee aan het zestiende seizoen van De slimste mens. De quiz, onder leiding van Philip Freriks, start op maandag 13 juli.

Ook cabaretier en presentator Jörgen Raymann, nieuwslezeres Astrid Kersseboom, zangeres Francis van Broekhuizen, Toren C -actrice Maike Meijer, voetbalcommentator Jeroen Grueter en kok en acteur Hugo Kennis zijn kandidaat in de zestiende reeks van de dagelijkse kennisquiz op KRO-NCRV. Maarten van Rossem is wederom aanwezig als jury.

In mei begonnen de opnames van De slimste mens vanwege de coronacrisis zonder publiek. Hiermee gaf het programma gehoor aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.

De slimste mens had de eerste uitzending in 2012. In februari zagen 1,7 miljoen televisiekijkers hoe RTL Nieuws-verslaggever Marieke van de Zilver de finale van de vijftiende reeks won.